Сионисты не хотят возвращать тела убитых палестинцев

На днях министр юстиции сионистского режима Айеле Шейкд( Ayelet Shaked) заявила, что тела палестинцев, убитых израильскими оккупационными силами, не будут возвращены их семьям для захоронения.

Тем не менее, Верховный суд Израиля постановил, что государству не разрешается удерживать тела палестинцев. Основываясь на постановлении, израильскому правительству был предоставлен срок в шесть месяцев, для того чтобы подать апелляцию, прежде чем сионистская сторона должна будет безоговорочно освободить тела убитых палестинцев.

Напомним, что сионисты удерживали тела сотен палестинцев, некоторых из них на протяжении нескольких лет. По одной из версий, сионистский режим удерживает тела убитых палестинцев с целью использования их в будущих переговорах об освобождении израильских солдат, которые были захвачены в плен в осажденном секторе Газа.