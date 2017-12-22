ЕС продлил санкции против путинской России

В отношении России будут продлены экономические санкции со стороны Европейского Союза. ЕС решил увеличить срок экономических ограничений для РФ еще на полгода.

Ограничительные меры будут в силе до 31 июля 2018 года. Европейский совет принял решение продлить действие ограничительных мер из-за того, что Россия не выполняет Минские соглашения об урегулировании конфликта на востоке Украины.

Напомним, Евросоюз, США и Украина ввели санкции против Москвы из-за присоединения Крыма к РФ и вмешательства в конфликт на Донбассе.