Швейцария разморозила счета Хосни Мубарака

Швейцария разморозила счета экс-президента Египта Хосни Мубарака и его соратников. Их счета были заморожены 25 мая 2016 года.

«Законодательное решение от 25 мая 2016 года о заморозке национальных ценностей в контексте ситуации в Египте отменяется с 12:00 20 декабря», — говорится в сообщении Федерального собрания страны

Отмечается, что финансы останутся под контролем властей до окончательного решения швейцарского суда о законности получения этих средств владельцами.

Напомним, Хосни Мубарак вышел на свободу в марте этого года, проведя под арестом 6 лет, из них часть срока он находился под домашним арестом. В июне 2012 года суд приговорил его к пожизненному заключению, однако из-за резкого ухудшения состояния здоровья 84-летнего экс-президента, который перенес сердечный приступ в день прибытия в тюрьму, его перевели в военный госпиталь Маади, где он содержался под стражей до решения апелляционного суда.



В 2014 году суд признал Мубарака, а также его сыновей виновными в коррупции. Их обвиняли в хищении около $17 млн, выделенных на реконструкцию президентского дворца. ​Мубараку было назначено дополнительное наказание в виде трех лет тюремного заключения, сыновья получили по четыре года.

В марте 2017 года апелляционный суд Египта оправдал Мубарака по обвинению в гибели демонстрантов. При этом в январе 2016 года кассационный суд Египта оставил ему в силе трехлетний срок по обвинению в коррупции. Однако после вынесения оправдательного приговора по делу о гибели демонстрантов прокуратура Египта постановила выпустить Мубарака из-под стражи, так как он отбыл весь срок.