Германия приютила беглую родственницу Асада

В Германии нашла убежище беглая родственница убийцы сирийского народа – вдова двоюродного брата Башара Асада. Административный суд города Мюнстер принял решение о предоставлении ей статуса беженки.

«Административный суд Мюнстера решением от 5 декабря 2017 года… обязывает Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF) признать за вдовой двоюродного брата сирийского президента Башара Асада право на статус беженки», — говорится в решении суда.

Суд уведомил стороны процесса о данном решении 19 декабря.

Истица, которая имеет сирийское и ливанское гражданство, с 1993 года была замужем за двоюродным братом Асада. Ее муж занимал одну из ведущих позиций в сирийской армии, а в 2014 году умер при невыясненных обстоятельствах. Ее сын в январе 2016 года был приговорен в Сирии к 20 годам тюрьмы за убийство, после того как в ходе уличной ссоры застрелил полковника ВВС страны.

В сентябре 2015 года на женщину было свершено нападение, и уже в октябре она покинула Сирию и некоторое время жила в Ливане. Оттуда в июле 2016 года она отправилась в Германию, где подала заявку на получение статуса беженки.