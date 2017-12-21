Сионисты открыли огонь по протестующим палестинцам

Силы сионистского режима применили боевые и пластиковые пули, а также слезоточивый газ против палестинцев, которые выступили с акцией протеста на оккупированном Западном берегу реки Иордан. Участники акции протестовали против решения США о признании Иерусалима столицей Израиля. Протестовали палестинцы в городе Калькия на севере Западного берега реки Иордан.

Военные сионистского режима вмешались в протестную акцию и применили оружие, в том числе и слезоточивый газ.

Напомним, акции протеста проходят не только на палестинских землях, но и по всему миру. Участники таких протестов выражают свое несогласие с решением Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля.