Мьянма не пускает к рохинья представителя ООН

Власти Мьянма запретили въезд в страну независимому следователю ООН по правам человека в стране Янги Ли до окончания срока ее полномочий. Сотрудница Организации собиралась посетить страну в январе и оценить ситуацию, сложившуюся вокруг беженцев-рохинья.

Ли отметила, что запрет на въезд в страну может означать только то, что в провинции Ракхайн действительно происходит нечто страшное. Власти хотят это скрыть и препятствуют расследованию. «Жаль, что Мьянма решила пойти именно по этому пути. Правительство постоянно отрицало нарушения прав человека по всей стране, особенно в провинции Ракхайн. Они заявляли, что им нечего терять, но нежелание сотрудничать со мной, а также результаты расследования говорят об обратном», — цитирует ее агентство Reuters.

Отметим, что ООН называет рохинья одним из самых притесняемых народов в мире. Ранее представители организации неоднократно обвиняли власти Мьянмы в преступлениях против человечности.