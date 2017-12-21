Дагестан: при губернаторе Васильеве изымают учебники родного языка

Когда мы написали о том, что вместо прежних лояльных ему туземцев Кремль назначает во главе Дагестана русскую администрацию, к нам в комментарии набежали частично ольгинские боты, частично наивные дагестанцы, которые начали вопрошать: "а что, свои воры лучше были?"

Но когда мы освещаем идущую губернизацию и русификацию республик, мы не хотим сказать, что Минниханов или Абдулатипов (ауузу би Лляхи минна шайтани раджим) хорошие, а хотим показать, что им идет на смену.

Так, от множественных источников поступают сообщения, что в школах Дагестана изымаются учебники по родным языкам. Происходит это в середине учебного года, в результате чего обучение родным языкам практически прекращается, так как без учебников это делать малореально.

Ни нашим читателям, ни нам не удалось найти письменного распоряжения, на основании которого могло бы осуществляться это изъятие. Однако некоторые комментаторы предположили, что эти учебники могут изыматься, так как они не вошли в перечень учебников, утвержденных Министерством образования и науки РФ (МОН). Иначе говоря, внедряется принцип: все, что не утверждено МОН, подлежит изъятию. В свою очередь, МОН может утверждать учебники по языкам малых народов годами.

Напомним в этой связи, что в Татарстане сейчас после отмены обязательного обучения татарскому языку, 1300 учителей татарского переобучаются преподавать другие предметы, и треть из них станут учителями русского.