Дружба народов: бывших учителей татарского заставят преподавать русский

В связи с отменой обязательного преподавания татарского языка в школах Татарстана 1 300 преподававших его учителей отправлены на переподготовку.

О том, как проходят переподготовку татарские учителя на днях рассказал замминистра образования Татарстана Андрей Поминов. По его словам, треть бывших преподавателей татарского теперь будут преподавать... русский. Остальные пойдут в систему начального и дошкольного образования, а также учить истории, обществоведению и географии.

В принципе, нет смысла обсуждать в связи с детельностью татарстанского правительства проблему сохранения татарского языка в школах республики - понятно, что его оно сдало с потрохами. Но возникает иной вопрос - борцы с татарским в ходе своей кампании особо упирали на то, что в школах республики низкое качество преподавания русского языка по сравнению с другими регионам России.

Вырастет ли оно после того, как русский язык в школах республики начнут преподавать бывшие учителя татарского?