В Австралии могут ввести Шариат

Британская газета The Guardian со ссылкой на распоряжение премьер-министра Австралии Малкольма Тарнбулла утверждает, что в этой стране может быть признана юрисдикция Шариата "в определенных рамках".

Дело в том, что Тарнбулл поручил подготовить доклад с предложениями по конфессиональному развитию страны группе экспертов, часть которых выступает за признание ограниченной шариатской юрисдикции для мусульман.

В их числе профессор Квинслендского университета Николас Арони, который давно отстаивает эту точку зрения. Вопрос в том, согласятся ли с ним остальные четыре члена этой рабочей группы, которую возглавляет бывший прокурор страны Филипп Руддок.

Отметим, что в подобных случаях речь всего лишь идет о том, чтобы вопросы заключения и расторжения браков, а также распределения наследства мусульмане, которые сами выберут юрисдикцию Шариата, могли регулировать по его нормам. Естественно, у этого подхода есть ярые противники среди местных националистов, исламофобов и радикальных либералов, включая феминисток и ЛГБТ, которые считают положения Шариата неприемлемыми ни в коем случае.

В настоящий момент из всех западных стран Шариат как автономная параллельная юрисдикция, признанная государством, существует только в Греции. Но и в ней в последнее время на него начались нападки, причем, под лозунгами о его дискриминационности.