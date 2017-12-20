Беспредел французских спецслужб: кавказцев высылают без суда и следствия

Саша Кулаева, представитель правозащитной организации FIDH (Международная федерация за права человека) заявила о том, что французские силовики перешли к политике высылке из страны нежелательных кавказцев с грубым попранием европейских правовых норм и процедур. Соответствующий материал разместила на своей странице также живущая во Франции чеченка Зара Муртазалиева, в прошлом жертва репрессий в России, ныне - правозащитница.

По словам Кулаевой, французские силовики действуют по неформальным запросам из России на ее граждан - кавказцев, обвиняемых Москвой в участии в террористических группировках. При этом действия осущесвляются в обход официальной процедуры экстрадиции, требующей доказательства обвинений. Вместо этого людей просто сажают под подписку о невыезде, лишают статуса беженца, выдают запрашивающей стороне.

Отметим, что с такой практикой мухаджиры из России и постсоветского пространства впервые массово столкнулись в Турции. Она вызвала крайнее разочарование у многих из тех, кто именно в Турции видел прибежище гонимых мусульман и надежду Исламской уммы. При этом, в пример Турции ставили европейские страны, которые хоть и не являются мусульманскими, но в них соблюдаются правовые принципы, нормы и процедуры.

Но, как видно, это происходит не всегда и не везде. В случае с той же Францией хваленная западная демократия своими беспредельными методами в отношении эмигрантов (легальных!) мусульман мало, чем отличается от восточного авторитаризма.