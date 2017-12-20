В Башкортостане группу мусульман осудили на длительные сроки

Военный трибунал (Приволжский окружной военный суд) в Самаре приговорил группу мусульман к длительным срокам заключения.

Всех пятерых осужденных обвинили в участие в деятельности в партии «Хизб ут-Тахрир», запрещенной в России.

Осужденные являются жителями башкирского города Салават.

По решению суда группу мусульман приговорили к срокам от 11 до 16 лет заключения. Так, Айдар Айдарбеков и Альберт Шафиев приговорены к 16 годам, Наиль Миниахметов – к 12 годам, Максим Пуйгин и Радик Имангулов – к 11 годам. Для отбывания сроков их отправят в колонии строго режима.

Стоит отметить, что только на основании решения Верховного Суда о признании «Хизб ут-Тахрир» террористической организацией, ее членов преследуют по тяжким террористическим статьям. Однако, согласно уставу самой организации, ее членам запрещены какие-либо насильственные действия, тем более теракты.