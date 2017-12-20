Генассамблея ООН признала Россию оккупантом

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию «Ситуация с правами человека в АР Крым и г. Севастополь, Украина».

Отмечается, что документ был одобрен 70 государствами, против голосовали 26. Воздержались 76 стран.

Согласно документу, между Украиной и Россией существует международный вооруженный конфликт и признается «временная оккупация Россией части Украины».

В ней осуждается ретроактивное применение Россией собственных законов на «оккупированной территории», а также принудительный перевод граждан Украины в российское гражданство, призыв крымчан в армию РФ, что прямо запрещено международным гуманитарным правом.