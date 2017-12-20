Красный Крест: ситуация в Восточной Гуте критическая

О катастрофической ситуации в Восточной Гуте говорят многие правозащитные и международные организации. Они требуют прекратить блокаду города и допустить конвои гуманитарной помощи нуждающимся. Однако, асадитский режим при поддержке российских ВКС не только не прекращает изоляцию этого района, но и подвергает его бомбардировке.

О положении дел в Восточной Гуте накануне заявил и Международный комитет Красного Креста (ICRC), назвав ситуацию критической.

В заявлении ICRC внимание акцентируется на активных столкновениях в районе Гуты, повлекших за собою гибель большого числа мирных жителей.

Также в документе организации сообщается о наличии сотен раненных и больных, которые ожидают эвакуации из этого района.

Представитель ICRC по Ближнему Востоку Роберт Мардини сообщил, что запасы провизии в Восточной Гуте на исходе, а цены на оставшееся питание «взлетели до астрономического уровня». «Ни одно политическое или военное достижение не стоит того, чтобы заставлять людей страдать подобным образом», - подчеркнул Мардини.

Напомним, что Восточная Гута входит в число «зон деэскалации». Однако, асадитский режим и Россия постоянно нарушают режим прекращения огня.