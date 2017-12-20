В Кыргызстане бесплатно раздадут переводы Корана

В Кыргызстане выпустили перевод смыслов Корана на кыргызском языке. Все изданные 10 тысяч экземпляров раздадут бесплатно. Работа была проделана Ошским государственным университетом и Духовным управлением мусульман Кыргызстана при поддержке турецкого Диянета.

Мероприятие, посвященное презентации перевода смыслов Корана, состоялось накануне. Оно прошло при участии преподавательского состава ОшГУ, представителей муфтията республики и гостей из Турции.

Всего выпущено 10 тысяч экземпляров, которые будут розданы среди мусульманам всех семи областей Кыргызстана.

В свою очередь, атташе посольства Турции в КР по религиозным вопросам Мустафа Шанфер сообщил, что вышеуказанный проект продолжается турецким фондом «Диянет» и в других странах. Он отметил, что на данный момент Коран переводится на языки 150 стран мира.

Перевод Корана на кыргызский язык осуществляли Абдышукур Исмаилов, Дуйшон Абдылдаев, Садык Гавай и Садибакас Дооловдор под координацией заместителя декана факультета теологии ОшГУ Ферхета Гөкче.