Саудиты обиделись на Алжир за плакат короля с Трампом

Буря в стакане воды, как говорится в таких случаях, поднялась в саудовско-алжирских отношениях. Поводом стал плакат, поднятый во время матча алжирского футбольного клуба "Аин Мелилла" его болельщиками.

На плакате на фоне Аль Кудса изображено гибридное существо, одна половина лица которого - от Дональда Трампа, а другая - от саудовского короля Салмана. Под изображением содержится надпись: "Две стороны одной медали".

На следующий же день посол Саудовской Аравии в Алжире Сами бин Абдуллах аль-Салех потребовал у этой страны объяснений, выразив возмущение произошедшим в Твиттере. А позавчера для обсуждения "кризиса" в двухсторонних отношениях в Алжир прибыл аж член Шуры КСА Абдуллах бин Мухаммад бин Ибрагим аль-Шейх.

По правде сказать, все происходящее весьма удручает. И дело даже не в том, какая из сторон права или неправа в своих претензиях к другой, а в ощущении мышинной возни, которое от них возникает у огромного количества мусульман.

С одной стороны, хотя Саудовскую Аравию обвиняют в предательстве Палестины на том основании, что она вместе с ОАЭ не прислала своих представителей на саммит ОИК, выступивший с очередным гневным словесным выпадом в сторону сионистов, ни в одном своем официальном заявлении эти страны не признали претензий Израиля на Иерусалим. Напротив, именно близкий союзник КСА - Египет инициировал рассмотрение в Совбезе ООН резолюции, осуждающей недавнее решение Трампа. Да и сам король Салман предостерегал последнего от этого решения за несколько дней до объявления о нем.

С другой стороны, из-за подобных своих действий саудиты выглядят откровенно смешно. То, на что в западном мире, где предпочитают решать реальные проблемы, даже не обратили бы внимание (болельщики развернули плакат, в порядке частной инициативы), становится чуть ли не поводом для разрыва отношений между странами. И это при том, что Саудия уже превратила в своих врагов бывших союзников вроде Катара и близка к тому, чтобы так же оттолкнуть от себя Кувейт. И это в условиях, когда она ведет реальную гибридную войну с реальным противником - Ираном и его Шиитской осью.

Причем, все это происходит, что называется, на ровном месте. Вместо выработки реальной стратегии объединения и решения общих проблем самовлюбленные правители мусульманских стран предпочитают имитировать их решение и обвинять друг друга во враждебных действиях, предательстве и т.д.