Путинская Россия: уровень бедности достиг максимума за 6 лет

Как следует из декабрьского «Мониторинга социального самочувствия» РАНХиГС, в III квартале 2017 года численность официально нищих в стране достигла рекорда с 2010 года. 19,2 млн человек, или 13,1% населения, получали доход ниже прожиточного минимума, который составляет 11 тыс. 160 рублей для трудоспособных граждан, 8 тыс. 496 рублей для пенсионеров и 10 тыс. 181 рубль для детей. Об этом сообщает Finanz.

По сравнению с 2014 годом уровень бедности в стране вырос на 1,6 процентного пункта: «за чертой» оказались 2,3 миллиона человек. Опрос, проведенный в ноябре холдингом «Ромир», показал, что каждая пятая российская семья оценивает свое материальное положение как плохое или очень плохое. 4% заявили, что «еле сводят концы с концами».

Аналогичное исследование Высшей школы экономики (ВШЭ) выявило еще более мрачную картину: 29% респондентов, то есть практически каждая третья семья, заявили, что могут позволить себе только продукты питания, а покупка одежды уже вызывает сложности. 8% сообщили, что «денег не хватает даже на еду».