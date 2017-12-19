США заблокировали резолюцию Совбеза ООН по Иерусалиму

Как и предполагалось, США заблокировали принятие Советом безопасности ООН резолюции, согласно которой не признавались изменения статуса Иерусалима.

Соединенные Штаты Америки были единственным государством-членом организации, выступившим против этого документа. За принятие резолюции проголосовали остальные 14 государств-членов Совбеза.​

Резолюцию разработали представители Египта. В документе выражалось «глубокое сожаление в отношении недавних решений, касающихся статуса Иерусалима», а также указывалось, что «любые решения и действия, которые предполагают изменить характер, статус или демографический состав Иерусалима, не имеют юридической силы», являются недействительными и должны быть отменены в соответствии с резолюциями Совета Безопасности.

Напомним, ранее Дональд Трамп объявил о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим и признал его столицей Израиля.