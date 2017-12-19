Турция планирует отгородиться от Сирии к весне 2018 года

На границе между Турцией и Сирией завершено строительство 781 километра 911-километровой бетонной стены.

Этот отрезок огорожен стеной из бетонных блоков шириной 2 метра, высотой 3 метра и весом 7 тонн каждый.

Согласно плану, строительство этой бетонной стены под названием «Турецкая стена» будет завершено весной 2018 года. Отмечается, что данная стена является третьей в мире самой длинной после Великой Китайской стены, длина которой составляет 8 тысяч 850 километров и стены на границе между Соединенными Штатами и Мексикой, протяженностью в 3 тысячи 500 километров.