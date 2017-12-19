ВКС России сбросили на детей Сирии смертельное вещество

Путинские ВКС вновь нанесли удар по мирным сирийским жителям. Как сообщает агентство Анадолу, авиаудар был нанесен по провинции Идлиб в минувшее воскресенье. Отмечается, что были использованы снаряды со смертельным химическим веществом, которое приводит к мучительной смерти. В результате бомбардировки погибло по меньшей мере 10 мирных жителей — четверо детей и шестеро женщин.

Удар был нанесен по городку Хан Шейхун в провинции Идлиб. Напомним, этот город стал печально известен после того, как весной этого года асадитские силы применили здесь запрещенный химический газ, который унес жизни нескольких сотен людей.

«Десять членов одной семьи были убиты и еще шестеро получили ранения вследствие российского авиаудара», — констатирует Мустафа Хак Юсуф, руководитель спасательной службы «Белые Каски».

По информации Юсуфа, были сброшены снаряды напалма — химическое вещество покрывало кожу, оставляя глубокие ожоги. В результате попадания на кожу, тело человека полностью сгорает.

Отметим, что провинция Идлиб входит в зону деэскалации. К тому же, одним из гарантов соглашения о прекращении огня является сама Россия.