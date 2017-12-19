Мьянма не признаётся, что сжигает деревни мусульман

Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) сообщила, что фанатичные буддисты и военные с октября по настоящее время сожгли 40 мусульманских деревень в провинции Аракан. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки.

По данным правозащитников, всего с 25 августа по настоящее время огню предано 354 деревни.

Глава азиатского отдела HRW Брэд Адамс заявил, что с 23 ноября, когда было подписано соглашение между властями Мьянмы и Бангладеша о возвращении мусульман-рохинья в свое жилье, десятки их домов уже были сожжены. «Таким образом, обязательства правительств по безопасному возвращению мусульман-рохинья – это всего лишь обман», - сделал вывод Брэд Адамс.

По его словам, правительство Мьянмы лжет, когда заявляет, что деревни мусульман в Аракане уже не жгут. Подобные заявления опровергают вышеуказанные спутниковые снимки. Адамс предупреждает: «Нельзя всерьез воспринимать обещания правительства Мьянмы о безопасном возвращении араканских мусульман на свои земли».