В пустынях ОАЭ выпал снег (видео)

В одной из самых жарких стран Ближнего Востока – Объединенных Арабских Эмиратах случилось редчайшее для этих мест природное явление. На песчаные пустыни после сильного дождя неожиданно выпал снег. Об этом сообщает информационный сайт TRT.

Редкое природное явление застало жителей страны врасплох.

Многие жители ОАЭ выехали в пустыне, чтобы самим увидеть покрытые снегом песчаные пустыни.

В связи с сильными ливнями и выпавшим снегом, в стране были отменены некоторые туры в пустыню и некоторые другие районы.