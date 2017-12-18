Совбез ООН выступит против признания Иерусалима столицей Израиля

Совет Безопасности ООН проведет заседание в связи с ситуацией, которая происходит вокруг Иерусалима. На нем рассмотрят проект резолюции против признания Иерусалима столицей Израиля. Предполагается, что документ будет заблокирован американской стороной.

В проекте сказано, что «любые решения, меры и действия, которые меняют или предполагают изменение характера, статуса и демографического состава Иерусалима, не имеют юридической силы, недействительны и должны быть отменены».

Напомним, напряжение в регионе было вызвано решением Дональда Трампа о признание Иерусалима столицей Израиля. В частности, он заявил, что «настало время признать Иерусалим столицей еврейского государства», а также распорядился перенести туда американское посольство.

После этого в Иерусалиме начали проходить массовые акции протеста, которые жестоко подавляются силовиками сионистского режима.