"Франс Пресс": игиловцы из Европы перебрасываются в Афганистан

Агентство "Франс Пресс" со ссылкой на свои источники на месте сообщает, что бойцы ИГИЛ* западноевропейского происхождения начинают перебираться из Сирии в Афганистан.

Более точно, речь идет об алжирцах и берберах из Франции, говорящих на французском языке. Прибытие примерно двухсот иностранцев, включая и вышеописанный контингент, зафиксировано в районе Дарзаб северной провинции Джаузджан. Об этом заявил губернатор данного района Бааз Мохаммад Давар.

Сообщается, что боевики ИГИЛ создали новый лагерь неподалеку от деревни Биби Марьям.

Отметим в этой связи, что это не первые сообщения подобного рода из Афганистана. На фоне разгрома ИГИЛ в Сирии и Ираке силами Западной коалиции уже неоднократно прогнозировалась переброска части ее бойцов именно в Афганистан и фиксировалось начало этого процесса.

Занимательно также, что несмотря на то, что пункты прибытия и размещения игиловцев, как видно, известны вплоть до названия деревень, американцы не делают ничего для уничтожения этой угрозы в зародыше.

Вместо этого, как мы недавно писали, они угрожают расчленением Пакистану за то, что он поддерживает движение "Талибан"*, реально противостоящее на месте афганскому "ИГ".

* - запрещены в РФ