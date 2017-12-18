Политика

Сын Каддафи хочет стать президентом Ливии

18 декабря в 14:30 Нуруль Иман 1
Источник: golosislama.com

В Ливии на лето следующего года намечены выборы президента. Участвовать в гонке за кресло главы государства намерен сын бывшего президента  Ливии Муаммара Каддафи, 44-летний Сейф аль-Ислам Каддафи.

По данным СМИ, сын Каддафи участвует в жизни ливийского общества, поддерживает контакты с общественными деятелями и лидерами ливийских племен с целью формирования своей предвыборной программы.

Напомним, после смерти Муаммара Каддафи  его сын Сейф аль-Ислам был заключен под стражу. Его отпустили летом этого года в соответствии с объявленной ливийским парламентом всеобщей амнистией.

Автор: Нуруль Иман
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