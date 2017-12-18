Сын Каддафи хочет стать президентом Ливии

В Ливии на лето следующего года намечены выборы президента. Участвовать в гонке за кресло главы государства намерен сын бывшего президента Ливии Муаммара Каддафи, 44-летний Сейф аль-Ислам Каддафи.

По данным СМИ, сын Каддафи участвует в жизни ливийского общества, поддерживает контакты с общественными деятелями и лидерами ливийских племен с целью формирования своей предвыборной программы.

Напомним, после смерти Муаммара Каддафи его сын Сейф аль-Ислам был заключен под стражу. Его отпустили летом этого года в соответствии с объявленной ливийским парламентом всеобщей амнистией.