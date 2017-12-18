Ученые призвали беречь арабский язык

Генеральный директор Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) Абдельазиз Осман ат-Тувейджри заявил, что мусульманским странам следует придавать большое значение роли арабского языка в правовой системе и школьных программах.

В частности, он сказал: «ИСЕСКО призывает руководителей и экспертов в области образования придавать большое значение роли арабского языка в правовой и научно-образовательной системе, административной сфере, в области культуры, информации и коммуникаций, школьных программах».

Ат-Тувейджри подчеркнул, что на сегодняшний день значительное число неарабоязычных стран все больше и больше признают особое место арабского языка в мире. По его словам, арабоязычные страны должны помнить о важность арабского языка для сохранения различных культурных идентичностей перед лицом рисков отчуждения и вызовов, которые несет глобализация.