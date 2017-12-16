В блокированной Асадом Восточной Гуте от голода умирают младенцы

В пригороде Дамаска в Восточной Гуте скончался от голода девятимесячный ребенок Хусейн Макдех.

28 ноября представители Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) прибыли в Восточную Гуту, оценили критическое состояние ребенка и включили его в список лиц, которые нуждаются в экстренной эвакуации.

Однако, ребенок так и не был эвакуирован из Восточной Гуты.

Тогда сообщалось, что ребенок весил всего четыре килограмма из-за отсутствия полноценного питания. Кроме того, у него был врожденный дефект нижней челюсти, и он не мог полноценно получать материнское молоко.

В отчете ЮНИСЕФ от 10 декабря говорится, что пять детей в Восточной Гуте скончались из-за отсутствия медицинской помощи, а 137 нуждаются в срочной эвакуации.