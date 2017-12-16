Асад использует в боях советские танки

В боях Сирии южнее Алеппо силы асадитского режима используют советский Т-72 «Урал». Большая часть этой бронетехники, поставленной Дамаску из СССР в начале 1980-х годов, была потеряна за годы гражданской войны с собственным народом, но оставшиеся машины все еще находятся в эксплуатации. Об этом сообщает издание «Вестник Мордовии».

«Урал» — это базовый образец данной боевой машины, считающийся самым старым из всех модификаций Т-72. Он отличается от современных модификаций более слабым бронированием и отсутствием лазерного дальномера.