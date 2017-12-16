В ОАЭ впервые провели пересадку сердца

Врачи из Объединенных Арабских Эмиратов впервые в истории государства успешно провели операцию по пересадке сердца. Пациентом оказался 38-летней мужчина, который страдал сердечной недостаточностью.

Операция длилась шест часов и прошла в кардио-центре Cleveland Clinic Абу-Даби. В настоящее время пациент проходит этап восстановления.

Сообщается, что мужчина, которому было пересажено сердце, оказался в списке ожидания вскоре после того, как в нынешнем году в ОАЭ был принят указ о разрешении на трансплантацию донорских органов.