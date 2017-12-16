Йемену грозит массовый голод

Над Йеменом висит реальная угроза массового голода, который уже охватил треть страны. По словам заместителя официального представителя Генерального секретаря ООН Фархана Хака, в зоне риска 10,4 млн жителей страны. «Люди не знают, где добыть пищу, — поясняет он. — Из-за этого они еще больше уязвимы для болезней».

Хак также подчеркнул, что стремительное ухудшение гуманитарной обстановки в Йемене обусловлено продолжительным военным конфликтом, а также ограничениями на ввоз в страну продуктов, необходимых для выживания йеменцев.

Представитель генсека ООН также рассказал о высоком уровне детской смертности, напрямую связанной с голодом.