Имама осудили за подброшенную книгу

В Пензенской области имам-хатыба Касима Бизяева оштрафовали на 3 тысячи рублей по ст. 20.29 КоАП («Хранение экстремистских материалов в целях массового распространения»). Накануне Пензенский областной суд оставил в силе ранее вынесенное судебное решение о штрафе.

Напомним, 28 августа силовики «нашли» в мечети местной мусульманской религиозной организации в селе Октябрьское Неверкинского района брошюру шейха Мухаммада Закарии Кандехлави «Ценности Рамазана», которая входит в список запрещенной литературы. Отметим, что список составляет уже около 4,5 тысяч позиций.

В ходе суда имам подчеркивал, что не знает, как брошюра оказалась в мечети: сам он и прихожане в мечеть ее не приносили, никогда не читали и не изучали ее.