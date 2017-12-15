Адвокат: Махмуду Велитову стало плохо

Стало известно, что осужденному путинским режимом имаму московской мечети «Ярдям» Мухмуду Велотову стало плохо. Об этом сообщил его адвокат Дагир Хасавов, который незамедлительно вылетел к имаму в колонию.

«В СВЯЗИ С УХУДШЕНИЕМ ЗДОРОВЬЯ В ТЮРЕМНОЙ БОЛЬНИЦЕ ОСУЖДЁННОГО ЗА ВЕРУ ИМАМА МАХМУДА ВЕЛИТОВА, ЭКСТРЕННО ВЫЛЕТАЮ В АСТРАХАНЬ.

Шейха Махмуда Велитова демонстративно и показательно арестовали в зале Московского окружного военного суда 28 апреля с.г., куда он приехал самостоятельно без конвоя! Хотя ни один человек, включая множество журналистов, собравшихся в зале, присутствовавших на судебных заседаниях не допускали такой подлости от суда, ибо позиция обвинения была несостоятельна, мы провели прекрасный процесс по изобличению лжи обвинения и клеветы в адрес уважаемого имама!

Но потом мне донесли, что его ни могли отпустить просто так, что якобы три года это хороший результат... Конечно это бред, с этим я никогда не соглашусь и имам, осужденный за веру должен быть на свободе и я, ИншаАллах, делаю всё для скорейшего наступления этого дня», - написал в своем блоге адвокат.

Отметим, что с 27 ноября Махмуд Велитов находится в больнице колонии г. Астрахани.

Ранее, адвокат сообщил, что ЕСПЧ принял его жалобу на несправедливое решение суда в отношении Махмуда Велитова.