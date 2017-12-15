Закон Яровой ужесточают до пожизненного

Российские депутаты приняли в окончательном чтении законопроект об ужесточении уголовной ответственности за вербовку в террористические организации. Автором инициативы стал первый замглавы «Единой России» уроженец Кабардино-Балкарии Адальби Шхагошев.

Согласно закону, отныне финансирование терроризма, вербовка, склонение или другое вовлечение людей в совершение преступления, предусмотренные статьями УК РФ о терроризме, будет караться лишением свободы на срок до 20 лет со штрафом до 700 тыс рублей или пожизненным заключением. Помимо этого, депутаты внесли правки в статью 205.2 УК РФ. В частности, за публичное оправдание терроризма или публичные призывы к терроризму нарушителям грозит штраф в размере от 300 тыс до 1 млн рублей либо лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.

Отметим, что законодательство РФ содержит очень много противоречий и «под статью» можно подогнать человека совершенно далекого от терроризма. В частности, в практике известны случаи, когда человека сажали в тюрьму только за то, что он сдал квартиру людям, отправившимся позже в горячие точки на Ближнем Востоке. Также имеются случаи, когда имамам дают реальные сроки за проповеди или молитвы, в которых силовики нашли «оправдание терроризма». Но чаще всего страдают от кривого законодательства РФ представители мирных партий, которых без фактов совершения терактов внесли в списки террористов. В частности, по всей России, а теперь и в Крыму на длительные сроки отправлены уже несколько десятков человек по тяжким террористическим статьям, в том время как они не совершили ни одного теракта и не призывали к этому. Поэтому принятие этого закона может свидетельствовать о намерении режима еще большем преследовании мусульман и закручивании гаек.