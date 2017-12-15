Убиты Мьянмой: 6700 рохинья, из них 730 детей

За 6 месяцев "якобы имеющего место геноцида рохинья" (выражение российского представителя в ООН Василия Небензи), по самым осторожным подсчетам, было убито 6700 человек, среди которых 730 - дети. Такие данные приведены в докладе международной организации "Врачи без границ".

Среди погибших рохинья 59% были застрелены, 15% сожжены живьем в своих домах, 7% забиты до смерти, 2% подорвались на минах.

При этом, по словам главы французского отделения организации доктора Сидни Уонга, реальные цифры жертв наверняка на порядок больше.

О раненных, изнасилованных, изгнанных здесь даже не говорится. Вот такой, "якобы имеющий место геноцид".