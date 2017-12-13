Москва опять выгораживает Мьянму и отрицает геноцид рохинья

(На фото - министры обороны России и Мьянмы)

Кремль опять встал на защиту геноцидального режима Мьянмы, давление на который пытается оказывать практически весь мир. Напомним, что ранее Москва уже блокировала принятие резолюции Совбеза ООН по ситуации в Мьянме и солидаризировалась с властями последней в отношении ее карательных действий против рохинья.

Вот и сейчас постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал "воздерживаться от контрпродуктивных обвинений и осуждений в отношении Мьянмы, избегать политически и эмоционально окрашенных спекуляций на тему якобы имеющего место геноцида в отношении мусульман".

Вместо этого Небензя призвал "оказать содействие властям Мьянмы в урегулировании кризиса с мусульманами-рохинья", а также их возвращении в нее.

Правда, Небензя не пояснил, почему же они из нее убежали, если геноцид "якобы" имел место, и кто даст гарантии того, что в отношении возвращенных в Мьянму рохинья снова не произойдет "якобы геноцида".