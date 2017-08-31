Москва поддержала убийства рохинья, Лондон предложил созвать Совбез ООН

Если поддержка населенным мусульманами Бангладешем действий властей Мьянмы против мусульман-рохинья удивила многих, то в позиции России по этому поводу никакого сюрприза не было.

В частности, в своем комментарии в связи с происходящими событиями, МИД РФ, с одной стороны, осудил "вооруженную вылазку" "боевиков так называемой «Армии спасения рохинджей Ракхайна»", с другой стороны, выразил поддержку "усилиям правительства Мьянмы, предпринимаемым с целью нормализации обстановки".

"Нормализация обстановки" таким образом в понимании властей России, подразумевает изгнание тысяч рохинья из их домов, сопровождающееся сожжением их домов, изнасилованиями и убийствами сотен человек. Впрочем, учитывая то, как сама Россия недавно "нормализовывала обстановку" в Алеппо, а до этого в Чечне, а до этого в Афганистане, да, собственно, всю историю своих отношений с мусульманами, ничего удивительного в такой солидарности нет.

Надо сказать, что Великобритания тоже в свое время пролила реки мусульманской крови, но по крайней мере, сегодня ее властям хватает ума не настраивать так против себя мусульман. Поэтому, в отличие от МИД РФ, занявшего одностороннюю пробуддистскую и антимусульманскую позицию, Великобритания устами своего представителя в ООН Мэтью Райкрофта "призвала все стороны к сдержанности" и предложила созвать экстренное заседание Совбеза ООН для обсуждения сообщений о массовых расправах военных Мьянмы над мирным населением.

Впрочем, напомним в этой связи, что весной этого года Совбез ООН уже пытался принять резолюцию, призывающую власти Мьянмы прекратить расправы над мирным населением и предоставить гуманитарным организациям доступ к зоне конфликта. Угадайте, кто наложил на нее ветто, не позволив это сделать?

Правильно, Россия вместе с Китаем.