Мусульманский Бангладеш предложил помощь... буддистам Мьянмы

(На фото - премьер-министр Бангладеша Хасида Вазед)

В то время, как в Мьянме происходит новое истребление мусульман-рохинья, правительство Бангладеша, 90% населения которого составляют мусульмане, предложило помощь... буддистам в борьбе с повстанцами-рохинья.

Комментировать подобное нам не хватает пристойных слов, но хотим отметить, что такое поведение государства Бангладеш удивительным ни в коем случае не является.

Мы не раз писали и о том, что представляет собой эта раковая опухоль на теле когда-то единого мусульманского Хиндостана, и о том, какова до сих пор его политика в отношении прежде всего собственных происламских сил. Если вкратце, то Бангладеш был создан в 70-е годы прошлого века на отторгнутой при помощи Индии территории Исламской Республики Пакистан. Те мусульмане, которые оказали этому сопротивление, казнятся за это до сих пор, равно, как и те, кто борятся за представительство исламских сил в политике этого государства-недоразумения.

Так что, это просто тот случай, когда подобное тянется к подобному,. Ведь антиисламисты Бангладеша видят угрозу во всем, что как-то связано с Исламом в Южной Азии.