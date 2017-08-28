Мьянма опять убивает мусульман

С минувшей пятницы правительство Мьянмы убило около 100 и изгнало свыше 4000 мусульман-рохинья в зоне проведения карательной операции силовиками этой страны.

Люди выселены из домов, которые подвергались разграблению и сожжению со стороны силовиков. Сообщается о случаях изнасилования и избиений в отношении мирного населения.

В результате действий военных пожары охватили значительные площади проживания людей, в частности, в городе Маунгдав.

Напомним, что все это происходит под руководством лауреата Нобелевской премии мира Аунг Сан Суу Куи, многолетней диссидентки и борца за демократические перемены в Мьянме, допущенной к власти военными в прошлом году. Как видим, ни мир, ни демократические перемены на мусульман под ее властью не распространились.