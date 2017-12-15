Общество

В Айя Софие совершили намаз в знак протеста против США И Израиля

15 декабря в 13:00 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

В Стамбуле представители турецкой организации «Alperen Ocakları»  совершили намаз в мечети-музее Айя-София. Проведение намаза в Айя Софие стало запрещенным действием после того, как разрушитель Османского государства Мустафа Кемаль придал сооружению статус музея.

Отмечается, что группа активистов вошла в мечеть в качестве туристов, после чего они прошли до огражденного места и совершили намаз. Молитву они совершили в знак протеста против действий США и Израиля в Иерусалиме.

Молящихся задержали сотрудники полиции и отвезли в участок. После дачи объяснений, активистов отпустили.

Автор: Нуруль Иман
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