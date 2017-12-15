В Сомали взорвали силовиков

В столице Сомали Могадишо прогремел взрыв, в результате чего погибло по меньшей мере 15 человек – преимущественно ими оказались силовики.

Сообщается, что инцидент произошел в полицейском тренировочном лагере.

«Мы обнаружили 15 погибших и 17 раненых из полицейской академии», - сообщил представитель скорой помощи Абдикадир Абдирахман.

Взрыв произошел в результате приведения в действия смертником взрывного устройства.

По некоторым данным ответственность за взрыв взяла на себя группировка «аш-Шабаб».