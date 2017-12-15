Русский мир: крымский активист в реанимации

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Задержанный в Симферополе активист крымскотатарского национального движения Бекир Дегерменджи с ночи 14 декабря находится в крайне тяжелом состоянии в отделении реанимации. Об этом сообщает адвокат Эдем Семедляев.

«Он находится в медикаментозном сне, на искусственной вентиляции легких, давление регулируют с помощью лекарств, без этого давление очень скачет. Самого его увидеть не удалось. Утром там была его супруга, еще будем пытаться туда попасть. Он уже более восьми лет инвалид третьей группы по бронхиальной астме, пользуется ингаляторами. Видимо стресс, условия (СИЗО) и неквалифицированная медпомощь привели к этому состоянию», – сказал адвокат.

Бекиру Дегерменджи стало плохо еще 6 декабря в зале суда, куда ему вызвали карету скорой помощи.

Напомним, силовики 23 ноября в Симферополе задержали группу крымских татар – Кязима Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача и Бекира Дегерменджи. Формально крымскотатарских активистов обвинили в «вымогательстве в особо крупном размере» у гражданина Турции. Однако, фактически это явилось еще одним шагом по подавлению крымскотатарской активности на полуострове.

Также отметим, что в тот день при задержании российскими силовиками крымскотатарских активистов стало плохо ветерану крымскотатарского национального движения Веджие Кашка. С места событий ее увезла «скорая помощь». Позже стало известно, что женщина скончалась.