Курдские террористы договорились об охране границы с шиитами Ирака

Так называемые Сирийские Демократические Силы (СДС) заявили о достижении договоренности с т.н. правительством Ирака о совместной охране общей границы. Для этих целей ими будет создан Объединенный центр.

Напомним, что СДС - это организация, подконтрольная Рабочей Партии Курдистана (РПК), которую Турция считает своим главным врагом в регионе.

Напомним, что именно противодействием РПК турецкая политика обосновывала свою поддержку шиитскому режиму Ирака во время его агрессии против Иракского Курдистана, возглавляемого тогда Масудом Барзани - союзником Турции, который годами эффективно противодействовал РПК.

Укажем также, что на днях Турция официально поздравила "Ирак" в лице его нынешних властей с победой над организацией ИГИЛ*. Видимо, в благодарность за это "Ирак" решил заключить союз с главным врагом Турции - РПК в лице ее сирийского филиала.

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