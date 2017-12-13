Мусульмане Украины приняли свою конституцию

Отстояв возможность жизнь в свободной стране, а не колонии "русского мира", мусульмане Украины продолжают ими пользоваться.

Позавчера основные исламские организации Украины фактически приняли собственную конституцию, базирующуюся на Коране и Сунне - так вполне можно определить документ под названием Социальная концепция мусульман Украины, которым развиты положения ранее принятой Хартии мусульман Украины. С текстом документа на украинском можно ознакомиться по ссылке (для перевода можно использовать интернет-переводчик).

Документ состоит из Вступления и 9 разделов: 1. Этические ценности Ислама. 2. Права человека в Исламе. 3. Ислам и семья. 4. Труд в Исламе. 5. Наука и образование в Исламе. 6. Экономика в Исламе. 7. Ислам и политика. 8. Ислам и медицина. 9. Ислам и окружающая среда.

Во вступлении к нему говорится, что он базируется на незыблемых принципах Корана и Сунны, а также на таких выведенных из них современных политических документах как Всеобщая Исламская Декларация прав человека, Каирская декларация прав человека в Исламе, Хартия мусульман Европы и ранее принятая Хартия мусульман Украины. Провозглашается, что данный документ имеет статус фетвы, которой должны придерживаться проживающие в Украине мусульмане.

В качестве основных принципов документа указаны Единобожие как метод призыва пророков и посланников, Исламский Шариат как закон милости и справедливости, и умеренность и отдаление от крайностей.

Из принципиальных положений документа следует отметить апелляцию к фикху меньшинств, которым должны руководствоваться мусульманские меньшинства в светских государствах, что подразумевает соблюдение ими местных законов и уважение местной культуры и обычаев. При этом целью мусульманских общин в таком окружении является сохранение своей религиозной идентичности, религиозное образование, призыв к Исламу и развитие исламской инфраструктуры.

Борьба с коррупцией, несправедливостью, тиранией, детоубийством объявляются приоритетами мусульман - граждан страны. При этом выражается поддержка семье как союзу мужчины и женщины и осуждаются т.н. "однополые браки", что важно в контексте идущих в Украине дискуссий на эту тему.

Также в документе указывается, что люди, занимающиеся религиозным призывом, должны обладать знаниями не только религии, но и местной специфики, а также демонстрировать своим поведением пример для остальных.

Помимо этого провозглашается, что мусульмане должны стремиться к развитию в Украине сектора исламского банкинга и финансов, а также халяль-индустрии.

В целом же, мусульмане должны быть лояльными гражданами Украины, рассматривая свое гражданство как договор, а ее защищать как гаранта своих прав, в том числе, религиозного характера.