На татар рассчитывает и Собчак

После того, как в защиту татарского языка и республиканской автономии Татарстана выступил Григорий Явлинский, аналогичное заявление сделала и другой участник выборов президента Путина - Ксения Собчак.

"Я призываю руководство Генеральной прокуратуры и Рособрнадзора прекратить кавалерийский наскок на татарский язык в школах Татарстана", — заявила она.

Собчак заявила о необходимости "учитывать особенности такого прекрасного и прогрессивного региона как Татарстан, а не пытаться постричь все регионы России под одну гребенку".

Отметим, что после того, как Собчак заявила о своем намерении принимать участие в псевдо-выборах, в соцсети Вконтакте возникла группа "Татары за Собчак", которая обратилась к ней с просьбой поддержать татар в этом конфликте. Таким образом, можно считать, что Собчак ответила на это обращение.

Касательно же самой Собчак и ее участия в "выборах" скажем следующее. Никаких настоящих выборов президента в условиях террористической диктатуры, разумеется, быть не может. И то, что Собчак пропустили на них как бы от оппозиции, одновременно с этим не пустив более-менее проблемного для власти оппозиционера Навального, является лишним подтверждением того, что власть хочет устроить из них фарс с целью имитировать конкуренцию Путину.

Мы убеждены в том, что принимать участия в таких выборах не имеет смысла, как, увы, убеждены и в том, что масса мусульман России это все равно сделает. Обиднее всего будет, если они в своем большинстве опять проголосуют за Путина, особенно в Татарстане, который демонстративно унизили сперва отказом от договорных отношений с ним, а затем и фактическим упразднением татарского языка как государственного.

На этом фоне кандидаты, открыто критикующие такую политику, представляют собой возможность хотя бы для символического протеста (выпуска пара) тех, кто все равно ничего большего делать не будет. Однако в этом контексте надо понимать, что политические намерения и перспективы недавней тусовщицы Собчак весьма туманны.

Тот же Явлинский, по крайней мере, уже старый и проверенный актер этого театра, который будет играть свою роль, пока не вынесут либо его вперед ногами с этой сцены, либо не разнесут и спалят весь этот театр (ин ша Аллах). И в этом качестве он хотя бы будет предсказуемо говорить то, что говорит, в том числе, по вопросу федерализма и национальных языков. Собчак же, отработав свою роль на этих выборах, может получить свой гонорар и переключиться на что-то еще, выполнив возложенную на нее одноразовую миссию.

Поэтому, тем, кто все-таки решит выбирать между двумя этими кандидатами демократической национальности ориентации, мы советуем ставить на проверенный временем вариант.