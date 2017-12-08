Явлинский поддержал татар. Поддержат ли татары Явлинского?

Основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский поддержал татарский народ и руководство (правда, уже слившееся) его бывшей республики в конфликте с Кремлем по вопросу преподавания татарского языка в школах Татарстана. Соответствующее заявление он сделал на своей пресс-конференции в Казани.

"Это глупость какая-то! Зачем трогать эту тему? Она очень чувствительная. Не надо обижать людей. Тем более существует коллизия с Конституцией Татарстана и законами республики. Так можно перейти на добровольное изучение чего хочешь. Если говорить, что кто-то не хочет изучать [татарский язык], так можно не хотеть учить математику, биологию, историю, английский язык. Дети ничего не хотят учить иногда. И что теперь, что за подход?" — заявил он.

Явлинский посоветовал Татарстану "внятно, умно, профессионально и грамотно высказывать свою позицию и не бояться защищать свои интересы". Все верно, правда, в таких советах упускается из виду тот факт, что у руководителей Татарстана есть интересы поважней - свои личные и корпоративные. И чтобы защитить их, они готовы пожертвовать интересами нации и республики, что и сделали, как только Кремль немного поднажал на них в этом конфликте. В итоге, Госсовет Татарстана единогласно принял навязанные Кремлем решения по данной проблеме, а президент Рустам Минниханов призвал голосовать за Путина на предстоящих выборах и "позабыть обиды".

У Явлинского в отличие от татарстанского истеблишмента нет "Татнефти", "АК Барса", "Зенита" и других активов. Его актив - это лицензия Кремля на бизнес под названием "оппозиция Ее величества", поэтому он может себе позволить защищать интересы татар более последовательно, чем "их" руководство. Ну, по крайней мере, на словах.

Напомним, что Явлинский помимо прочего идет на предстоящие президентские выборы в России, точнее, выборы Владимира Путина президентом России. Конечно, само по себе это мероприятие является фарсом и призвано исключительно легитимизировать очередное переизбрание тирана в качестве "законного главы государства". Поэтому, по-хорошему, участвовать в этих выборах вообще не стоит, тем более, что у мусульман в принципе должны быть веские резоны, чтобы участвовать в выборах в рамках неисламской системы.

И тем не менее. Все мы прекрасно понимаем, что несмотря ни на что, миллионы мусульман России, включая татар, примут участие в президентских выборах. И, к сожалению, большая их часть проголосует за Путина. Почему - это другой вопрос, но это факт. И факт позорный, особенно для татар, после того, что с ними и их республикой сделал Путин.

Явлинский на этом фоне по крайней мере единственный кандидат, который публично занял противоположную Кремлю позицию, поддержав татар. Разумеется, сделал он это не из происламских соображений - мы не раз фиксировали исламофобские заявления Явлинского по вопросам внешней политики. "Яблоко" - это партия "иудеохристианской" интеллигенции и леволиберального проекта вроде Демпартии в США. Которые, конечно, Исламу не друзья и стратегически не союзники. Но по сравнению с воинствующим крестоносным проектом (в который интегрированы и агрессивные сионисты вроде Сатановского, Соловьева и т.п.), в России представляемого Путиным, это меньшее зло.

И если уж вы или выши знакомые собрались выбирать из этих зол, что мы лично делать не считаем целесообразным, для тех же татар было бы логичнее отдать свои голоса Явлинскому, чтобы обозначить в республике хоть какой-то протест, пусть и пассивный и молчаливый. Не обозначить его вообще никак, опять проголосовав за Путина, было бы актом не просто капитуляции, но и самоуничижения татарской нации.