Идлиб: повстанцы сплачивают ряды, включая и ХТШ

На фоне совместного наступления ИГИЛ* и Асада в Хаме основные группы повстанцев провели вчера совещание с целью сплотить ряды перед общим врагом.

На совещании присутствовали представители ранее враждовавших между собой групп - Ахрар аш-Шам и Нур аль-Дин Зинки, с одной стороны, и Хайят Тахрир аш-Шам, с другой стороны.

Стороны договорились о прекращении вооруженного противостояния и поэтапном освобождении ранее взятых друг у друга пленных.

Кроме того, данные группы согласовали переброску сил в восточную Хаму для совместного противостояния общим врагам.

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