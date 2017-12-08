Сирийская оппозиция: Иерусалим - столица Палестины

Национальная коалиция сирийских оппозиционных и революционных сил выступила с заявлением относительно недавнего признания Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля.

Основная зонтичная политическая сила сирийских оппозиционеров и повстанцев резко осуждает это решение и заявляет о незыблемом статусе Иерусалима как столицы Палестины и арабской земли.

Сирийские оппозиционеры призывают арабский и исламский мир к консолидированному отпору посягательствам на Иерусалим, а также призывают ООН принять новую резолюцию по этому вопросу.

Кроме того, Трамп обвиняется в том, что своим решением он подпитывает экстремистские элементы и настроения, так как оккупация и терроризм являются двумя сторонами одной медали.

Отметим, что заявление сирийской оппозиции по данному вопросу принципиально важно в свете войны, идущей между ней и режимом Асада, который поддерживают Иран и ливанская Хезбола. Последние, как известно, позиционируют себя наиболее ярыми приверженцами дела Палестины и противниками Израиля, а сирийскую оппозицию обвиняют в работе на последний.

Однако надо четко понимать, что тактическое совпадение позиций сирийского суннитского сопротивления и Израиля по отношению к шиитской оси зла отнюдь не означает, что сунниты Шама готовы стать стратегическими союзниками сионистов, пожертвовать своими братьями в Палестине и отказаться от земли первой киблы мусульман и древних пророков, мир им. Нет, какими бы ни были тактические расклады в условиях жесточайшей войны в Шаме, где мусульман сотнями тысяч уничтожают шиитские шовинисты, в долгосрочной перспективе все арабские патриоты и все мусульмане по отношению к сионистской оккупации занимают единую позицию.