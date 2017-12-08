США: исламофоб сядет на 15 лет за бекон в мечети

В США суд приговорил исламофоба из Флориды к 15 годам тюрьмы за то, что он разгромил мечеть и подбросил туда бекон.

Исламофобский акт преступник совершил в январе прошлого года. 37-летний Майкл Волф ворвался в мечеть Тайтусвилля, разбил окна и фонари и разбросал куски бекона.

Отмечается, что изначально исламофоба обвинили в вандализме и вооруженной краже со взломом. Однако позже он признался, что совершил преступление на почве ненависти, поэтому с него сняли второе обвинение.

По решению суда Волф проведет следующие 15 лет в тюрьме. После этого его ждет еще 15 лет испытательного срока. Также мужчине навсегда запретили заходить в мечети.