В Орле силовики задержали имама

В Орле силовики из Центра «Э» задержали группу мусульман по подозрению в организации незаконной миграции.

Силовики провели обыски и задержали нескольких выходцев из Средней Азии, в числе которых оказался имам Орловской области Исабаев Ахмадулло. При этом точного количества задержанных силовики не называют. По некоторым данным, задержанных как минимум 5 человек.

Поводом для задержания имама, являющегося гражданином РФ, стал факт его родственных связей с одним из мигрантов, проходящих по уголовному делу.

Руководитель местной организация мусульман «Ихлас» Касиев Башир, представители мусульманской общины намерены обжаловать действия силовиков в прокуратуре Орловской области.