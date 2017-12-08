ОАЭ набирает первый отряд космонавтов

Премьер-министр ОАЭ, правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум объявил о наборе в первый эмиратский отряд космонавтов из четырех человек.

«Объявление премьер-министром и правителем Дубая о запуске программы отбора и подготовки первых четырех эмиратских космонавтов можно считать началом нового этапа продвижения ОАЭ в дальний космос и закрепления позиций страны как регионального лидера», — отметил генеральный директор агентства Мухаммед Насыр аль-Ахбаби.

Отмечается, что власти Эмиратов пригласили к участию в отборе в первый отряд космонавтов «всех желающих эмиратских юношей и девушек», которые на первом этапе должны будут пройти медицинское обследование.

ОАЭ рассчитывают отправить первых эмиратских космонавтов на Международную космическую станцию в 2021 году.