Афганским беженцам разрешили остаться в Пакистане

Пакистан согласился еще на один год продлить пребывание афганских беженцев на своей территории. Об этом сообщает Pajhwok со ссылкой на представителя министерства по делам беженцев и репатриации Афганистана Хафиза Ахмада Миахейля.

По его словам, соглашение, продлевающее пребывание афганских беженцев в Пакистане до 31 декабря 2018 года, было подписано ранее на трехсторонней встрече в Турции.

Встреча прошла с участием руководителей профильных министерств Афганистана и Пакистана, а также представителей Управления Верховного комиссара ООН по беженцам (УВКБ). В ходе переговоров обсуждались проблемы афганских беженцев в Пакистане, вопросы их добровольного возвращения и внешней поддержки этого процесса.

Миахейль сказал, что по сравнению с прошлым годом количество беженцев, вернувшихся в Афганистан в текущем году, уменьшилось из-за сокращения помощи репатриантам со стороны УВКБ. Так, если раньше эта структура ООН выделяла каждому репатрианту по $400, то в этом году сумма поддержки была сокращена до $200. В связи с этим афганская делегация обратилась к УВКБ с просьбой увеличить помощь афганским беженцам, базирующимися в Пакистане, чтобы они могли вернуться в свою страну в весенний сезон.

Отметим, что на территории Пакистана, по данным УВКБ ООН, находятся около 1,4 млн афганских беженцев.